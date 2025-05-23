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العالم العربي

سلموا أسلحتهم للسلطات.. قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق

سلموا أسلحتهم للسلطات.. قادة فصائل فلسطينية يغادرون دمشق
عرض عسكري لفصائل فلسطينية متحالفة مع النظام السوري السابق...المصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
23 مايو 2025، 12:36 م

أكد مصدران فلسطينيان لوكالة "فرانس برس" الجمعة أن قادة فصائل فلسطينية كانت مقرّبة من الحكم السابق وتلقت دعمًا من طهران، غادروا سوريا، بعد "تضييق" من السلطات ومصادرة ممتلكاتهم، وفق تعبيرهما.

وأكد قيادي في فصيل فلسطيني غادر دمشق ورفض الكشف عن هويته أن "معظم قادة الفصائل الفلسطينية التي تلقت دعمًا من طهران غادروا دمشق" إلى دول عدة بينها لبنان.

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وأوضح المصدر أن الفصائل سلّمت سلاحها "بالكامل" إلى السلطات بُعيد الإطاحة ببشار الأسد، وهو ما أكده مصدر فلسطيني ثان من فصيل صغير في دمشق، بحسب "فرانس برس".

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