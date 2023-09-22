سفيرة أمريكا لدى لبنان: إطلاق النار على السفارة "لم يرهبنا"

قالت السفيرة الأمريكية لدى لبنان دوروثي شيا، اليوم الجمعة، إن السفارة "لم يرهبها" إطلاق مسلح النار على مدخلها، في وقت سابق هذا الأسبوع، وإن السلطات اللبنانية تحقق في الحادث".

وأُطلقت أعيرة نارية، مساء الأربعاء، قرب السفارة الأمريكية شمال بيروت.

وقال المتحدث باسم السفارة جيك نيلسون إنه لم يصب أحد بأذى، وإن الأنشطة العادية مستمرة.

وقالت السفيرة، الجمعة، بعد اجتماعها مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي: "نعلم أن السلطات تحقق في هذا الحادث الذي أطلق فيه مسلح النار باتجاه السفارة الأمريكية في تلك الليلة".

وأضافت: "أرجو أن تعلموا أننا في السفارة الأمريكية لم يرهبنا هذا الحادث، وأن إجراءاتنا الأمنية متينة للغاية، وشراكاتنا قوية".