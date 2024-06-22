لماذا تنجح مُسيَّرات حزب الله في اختراق دفاعات إسرائيل؟

هل هو قرب لبنان؟

ورأت أن السبب لا يكمن فقط في كون لبنان متاخمة لإسرائيل، وأن مواقع إطلاق المُسيَّرات أقرب بكثير من تلك التي تُطلق من اليمن أو العراق.

وأشارت إلى أن السبب الأول يكمن في أن الحديث يدور حول عدائيات من نوع جديد نسبيًّا لم تألف إسرائيل التعاطي معها.

ووفق الصحيفة، هناك اعتقاد بأن مُسيَّرات ميليشيا حزب الله تفاجئ الدفاعات الإسرائيلية كونها تُطلق من مسافة قريبة، ربما أقل من 10 كيلومترات، ويستغرق وصولها أحيانًا دقيقتين ونصف الدقيقة.

وبينت أن الجيش الإسرائيلي أثبت أنه قادر على اعتراض المُسيَّرات إذا أطلقت من مسافات كبيرة، وكان لديه الوقت الكافي للرصد وتوفير استجابة لهذا الخطر، وهو ما حدث بشأن المُسيَّرات التي أطلقت من الأراضي الإيرانية في 14 نيسان/ أبريل الماضي.

ولكنها مع ذلك أشارت إلى أن المدى البعيد لا يعد ضمانة لحتمية اعتراض المُسيَّرات، كما أن المسافة القريبة التي أطلقت منها حماس مُسيَّراتها، وتبلغ 4 كيلومترات أحيانًا ليست ضمانة لفشل اعتراضها.