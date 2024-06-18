بعد انتقادات لحكومته.. نتنياهو يعين مسؤولًا في شمال إسرائيل

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تعيين مسؤول لإدارة مشروعات الشمال، بعد انتقادات حادة للحكومة من قبل سكان المناطق القريبة من الحدود مع لبنان، الذين نزحوا خوفًا من هجوم لميليشيا حزب الله.

وقالت الصحيفة إن نتنياهو عين مدير عام وزارة الشتات، آفي كوهين سكيلي، في منصب مدير إدارة مشروعات الشمال، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

ووافقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد خطة إجلاء سكان الشمال لمدة شهرين، لكنها لم تبت بعد في مسألة تمديد تمويل الفنادق والشقق التي تم إجلاء أكثر من 61 ألف نازح إليها.