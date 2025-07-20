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العالم العربي

إنذار إسرائيلي بالإخلاء الفوري لمناطق في دير البلح بغزة

إنذار إسرائيلي بالإخلاء الفوري لمناطق في دير البلح بغزة
موقع غارة إسرائيلية في دير البلحالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
20 يوليو 2025، 5:38 ص

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مناطق في دير البلح بقطاع غزة، وطالب بإخلائها فوراً.

ونشر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية عبر منصة "إكس" تحذيراً بالإخلاء الفوري إلى "جميع الموجودين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك الموجودين داخل الخيام الموجودة في المنطقة"

وقال إن عليهم التوجه جنوبًا إلى المواصي.

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 وقال إن الجيش يواصل العمل "بقوة كبيرة لتدمير قدرات العدو والبنى التحتية الإرهابية في المنطقة حيث يوسّع أنشطته في هذه المنطقة ليعمل في منطقة لم يعمل فيها من قبل" وفق تعبيره.

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