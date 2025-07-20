إنذار إسرائيلي بالإخلاء الفوري لمناطق في دير البلح بغزة

أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء جديدة وجهها لسكان مناطق في دير البلح بقطاع غزة، وطالب بإخلائها فوراً.

ونشر المتحدث باسم الجيش باللغة العربية عبر منصة "إكس" تحذيراً بالإخلاء الفوري إلى "جميع الموجودين في المنطقة الجنوبية الغربية من دير البلح، في البلوكات 130، 132-134، 136-139، 2351، بما في ذلك الموجودين داخل الخيام الموجودة في المنطقة"

وقال إن عليهم التوجه جنوبًا إلى المواصي.

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط وجندي في معارك جنوبي غزة

وقال إن الجيش يواصل العمل "بقوة كبيرة لتدمير قدرات العدو والبنى التحتية الإرهابية في المنطقة حيث يوسّع أنشطته في هذه المنطقة ليعمل في منطقة لم يعمل فيها من قبل" وفق تعبيره.