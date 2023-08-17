الادعاء الإسرائيلي يطالب بتمديد اعتقال أردني متهم بعملية طعن

قدمت النيابة العامة الاسرائيلية، يوم الخميس، إلى محكمة الصلح في مدينة بيتح تكفا، طلبا بتمديد إعتقال شاب أردني، متهم بطعن إسرائيلي، وإصابته بجروح خطيرة، خلال عملهما بورشة في مدينة بيتاح تيكفا.

ويسمح الطلب الذي تقدمت به النيابة العام للشرطة الإسرائيلية باحتجاز المشتبه فيه بعد انتهاء التحقيق، وقبل تقديم لائحة الاتهام ضده، لمدة تصل إلى خمسة أيام.

وكانت الشرطة الاسرائيلية قد اعتقلت الشاب الأردني محمد محمود بسيوني، في العاشر من الشهر الجاري، بعد أن أقدم على طعن إسرائيلي يعمل معه في نفس المكان.

وأشارت تقارير إعلامية إسرائيلية حينها إلى أن الشرطة وجهاز الشاباك يعملان للتحقق من خلفية عملية الطعن، مشيرة إلى أن "خلافا عمل نشب بين المتهم والضحية قبل أيام من الواقعة".