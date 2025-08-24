حماس تدعو السكان إلى عدم مغادرة مدينة غزة

دعت وزارة الداخلية التابعة لحركة حماس في قطاع غزة، اليوم الأحد، المواطنين في مدينة غزة إلى عدم الاستجابة لتهديدات الجيش الإسرائيلي بمغادرة المدينة.

وحذّرت الوزارة في بيان "من مخططات التهجير وإفراغ محافظتي غزة والشمال من سكانهما"، مشيدة "بثبات المواطنين وصمودهم".

وأضافت أن "المخططات الإسرائيلية تهدف لتهجير المواطنين وحشرهم في مناطق ضيقة لا تصلح للحياة الآدمية، وخاصة ما يقوم به الاحتلال حالياً في مدينة غزة من إجبار ساكنيها والنازحين فيها على مغادرتها تحت وقع المجازر اليومية، وسياسة التجويع والإرهاب النفسي".

وأوضحت الحركة في بيانها أن "ما يرتكبه الاحتلال من جرائم يومية ومجازر بحق المدنيين الآمنين، وما يقوم به من عمليات نسف للأحياء السكنية باستخدام كميات هائلة من المواد شديدة الانفجار، وممارسة كافة أشكال الإبادة الجماعية بشكل سافر، يمثل وصمة عار في جبين الإنسانية".

وطلبت الحركة من المواطنين والنازحين القاطنين في مدينة غزة لعدم الاستجابة لتهديدات الجيش الإسرئيلي، ورفض النزوح والانتقال إلى ما تبقى من محافظتي الوسطى وخان يونس، مؤكدة أنه "لا مكان آمن في جميع محافظات القطاع".

كما دعت "المواطنين إلى البقاء في مناطق سكناهم، وفي حال الشعور بالخطر، الانتقال لأقرب مكان لمنطقة سكنهم يشعرون فيه بالأمان".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات دفع سكان مدينة غزة للمناطق الغربية منها بعد إصدار أوامر إخلاء لسكان حي الزيتون وحي الصبرة جنوب وشرق المدينة، كما يواصل عمليات نسف وتفجير مكثفة في مناطق شمال المدينة.