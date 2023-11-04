حرب غزة تعزز الانقسام داخل المجتمع الأمريكي
لا يزال الصراع بين إسرائيل وحماس يمثّل قضية مثيرة للانقسام، ومُحمّلًا بالعواطف، ما يجعل العديد من المراقبين يشعرون بالقلق. وقد قدّمت مقالات الرأي التي نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" تحليلًا دقيقًا للجوانب الرئيسية للصراع، مسلّطة الضوء على التعقيدات والآثار الأخلاقية للوضع.
محور هذا التحليل هو تجميع لآراء خبراء حول ما إذا كان ينبغي على إسرائيل قبول وقف إطلاق النار، إذ قدّم هؤلاء الخبراء مجموعة من وجهات النظر، بدءًا من اعتبار وقف إطلاق النار "خطأً كارثيًّا" بالنسبة للإستراتيجية الإسرائيلية، كما كتب "يعقوف كاتز"، وصولًا إلى تأطيره كمسؤولية أخلاقية، بحسب "ماثيو دوس"، مع التأكيد أن إسرائيل ليس لها الحق في ارتكاب مذبحة. ويعكس هذا التنوّع في وجهات النظر الطبيعة المستقطبة للنقاش والقرارات الصعبة التي تواجهها إسرائيل.
كما تطرق التحليل إلى رأي "بيري بيكون" بشأن المعارضة الشعبية المتنامية داخل الولايات المتحدة ضد القصف الإسرائيلي على غزة، مسلطًا الضوء على شجاعة الحركة المتعددة الأعراق وموقفها الأخلاقي، مع التأكيد على وجود مخاوف بشأن ظهور عناصر معادية للسامية. ورغم أن هذه المعارضة بدأت على المستويات الدنيا في الكونغرس، إلا أنها بدأت بالتأثير على القادة الديمقراطيين الأعلى، مع دعوات لهدنة إنسانية.
لكن رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقف إطلاق النار حتى تطلق حماس سراح الرهائن لديها، قُوبل بتعاطف من "جينيفر روبين" التي أكدت أن الدعوة إلى وقف إطلاق النار خلال حرب الدفاع عن النفس ستكون مؤذية، وتؤدّي إلى استمرار الإرهاب، مع الاعتراف بأن سقوط ضحايا من المدنيين أمر لا مفر منه، لكنها تشكك في حجم هذه الخسائر.
وبحسب التحليل، تدور مخاوف فريد زكريا حول "الحصار القاسي" الذي تفرضه إسرائيل على غزة، والذي يعتقد أنه لا يسبّب المعاناة للفلسطينيين فحسب، بل يُعيق أيضًا وضع إستراتيجية جيدة التصميم لمكافحة الإرهاب. ومن خلال دراسة الصراعات الحديثة بين الإسرائيليين والجماعات الفلسطينية، يوضّح كيف أن النهج الحالي قد يؤدي إلى نتائج عكسية.
أما كارين عطية، فقد وضعت إطارًا تاريخيًّا للصراع الإسرائيلي الفلسطيني كنتيجة لمشروع استعماري بريطاني يمتدّ لأكثر من قرن من الزمان، مؤكدة أن هذا التاريخ الطويل من الصراع يؤثر على الوضع الحالي.
وبالعودة إلى الولايات المتحدة، يناقش "جوش روجين" كيف يقوم الجمهوريون في مجلس النواب بتسييس المساعدات المقدمة لإسرائيل وعرقلتها، ما يُبرز تأثير الصراع على السياسة الأمريكية.
المصدر: صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية