مسؤول صحي: الجيش الإسرائيلي يأمر بإخلاء "مجمع ناصر" (فيديو)
أمر الجيش الإسرائيلي إدارة مجمع ناصر الطبي في خان يونس بإخلاء النازحين والإبقاء على المرضى والكوادر الصحية داخل مباني المستشفى، وفقا لما ذكره الناطق باسم وزارة الصحة بغزة د. أشرف القدرة.
وأضاف القدرة في حديث لـ"إرم نيوز"، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية وعقب الاتصال الهاتفي بإدارة المستشفى استهدفت مدارس محيطة بمجمع ناصر؛ ما أدى لاشتعال النيران فيها وانتقالها لاحقا إلى مخزن الأجهزة الطبية واحتراقه بالكامل، بالإضافة إلى احتراق مخزن المهمات الطبية بنسبة 80٪.
وتابع، قامت جرافات تابعة للجيش الإسرائيلي بهدم السور الشمالي للمجمع تمهيدًا لاقتحامه بالدبابات والآليات العسكرية.
وأوضح الناطق باسم وزارة الصحة بغزة أن الوضع يزداد سوءًا، لا سيما مع غرق أقسام الطوارئ بمياه الصرف الصحي، بالإضافة إلى تكدس النفايات في أقسام مجمع ناصر الطبي؛ وهو ما ينذر بكارثة صحية بسبب انتشار الأوبئة وتلوث جروح المرضى؛ الأمر الذي يعيق عمل الكوادر الطبية.
وبيّن خلال حديثه أن قناصة الجيش الإسرائيلي ومسيّراته يستهدفون بشكل مباشر النازحين والطواقم الطبية العاملة؛ ما أوقع عددًا من القتلى والجرحى تعذّر إجلاؤهم من ساحة المجمع حتى الآن.
وطالب المسؤول الطبي، الأمم المتحدة والمؤسسات الطبية الأممية بضرورة التدخل العاجل من أجل إنقاذ ما تبقى من المنظومة الصحية في محافظة خان يونس والتي تخدم عشرات الآلاف من المواطنين وإخراجها من دائرة الاستهداف الإسرائيلي المتواصل.