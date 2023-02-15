بعد رفض أمريكي.. إسرائيل تنقل رسالة لواشنطن بشأن قرار شرعنة البؤر الاستيطانية

وقالت القناة العبرية، إن "المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي كان من المفترض أن يشرعن 14 بؤرة استيطانية، إلا أنه بعد مناقشة جرت مع الإدارة الأمريكية تقرر الموافقة على 9 فقط".

وأوضحت القناة، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على تقليص عدد البؤر الاستيطانية ومواقع تلك المستوطنات التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة".

وأشارت القناة، إلى أن التقديرات داخل إسرائيل، بأن السلطة الفلسطينية ستقدم قرارًا إلى مجلس الأمن يدين الخطوات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالاستيطان.

وفي هذا السياق، تحدث موقع "واللا" العبري، عن اتصالات تجريها السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار إسرائيل المتعلقة بالاستيطان.

ووفق مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، "تُجري السلطة الفلسطينية اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل طرح تصويت ضد قرارات الحكومة الإسرائيلية المتمثلة بشرعنة وتوسيع المستوطنات".