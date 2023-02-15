بعد رفض أمريكي.. إسرائيل تنقل رسالة لواشنطن بشأن قرار شرعنة البؤر الاستيطانية
كشفت تقارير عبرية، عن رسائل نقلتها إسرائيل إلى الإدارة الأمريكية حول قرارها الأخير بشرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية، والذي لاقى ردود فعل غاضبة من إدارة بايدن، التي عبرت عن رفضها للخطوة.
وذكرت القناة "13" العبرية، أن كبار المسؤولين الإسرائيليين نقلوا رسالة إلى الإدارة الأمريكية، يؤكدون فيها أنه لن يتم الترويج لشرعنة أي بؤر استيطانية جديدة إلا في حال وقعت هجمات فلسطينية مماثلة كتلك التي أدت لقتل العديد من الإسرائيليين في الآونة الأخيرة.
وقالت القناة العبرية، إن "المجلس الوزاري المصغر الإسرائيلي كان من المفترض أن يشرعن 14 بؤرة استيطانية، إلا أنه بعد مناقشة جرت مع الإدارة الأمريكية تقرر الموافقة على 9 فقط".
وأوضحت القناة، أن "الولايات المتحدة الأمريكية أصرت على تقليص عدد البؤر الاستيطانية ومواقع تلك المستوطنات التي كانت موجودة منذ سنوات عديدة".
وأشارت القناة، إلى أن التقديرات داخل إسرائيل، بأن السلطة الفلسطينية ستقدم قرارًا إلى مجلس الأمن يدين الخطوات الإسرائيلية الأخيرة المتعلقة بالاستيطان.
وفي هذا السياق، تحدث موقع "واللا" العبري، عن اتصالات تجريها السلطة الفلسطينية لمواجهة قرار إسرائيل المتعلقة بالاستيطان.
ووفق مسؤولين إسرائيليين وأمريكيين كبار، "تُجري السلطة الفلسطينية اتصالات مع أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من أجل طرح تصويت ضد قرارات الحكومة الإسرائيلية المتمثلة بشرعنة وتوسيع المستوطنات".
ويقدر المسؤولون الإسرائيليون بحسب الموقع العبري، بأن تنجح السلطة الفلسطينية بتجنيد 9 من أعضاء مجلس الأمن الدولي للتصويت على مشروع القرار الذي سيقومون بطرحه".
لكن وبحسب الموقع العبري، تحرك السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان ومسؤولون كبار آخرون في وزارة الخارجية على الفور لإيقاف هذه الخطوة، حيث تواصلوا مع الإدارة الأمريكية للتأكد من أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض "الفيتو" ضد أي قرار فلسطيني يُطرح للتصويت.
تأتي الرسائل الإسرائيلية في الوقت الذي تحدثت به تقارير عبرية عن طلب تقدمت به السفارة الأمريكية في القدس من إسرائيل، للحصول على توضيحات حول شرعنة حكومتها لبؤر استيطانية عشوائية في الضفة الغربية.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، إن: "الولايات المتحدة الأمريكية طلبت توضيحا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حول شرعنة البؤر الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية".
وأوضحت الصحيفة العبرية، أن "السفارة الأمريكية توجهت بهذا الطلب إلى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، للحصول على تفاصيل حول قرار الحكومة الذي أقرته الأحد الماضي، والمتعلق بشرعنة هذه البؤر".