العراق يعلّق عمل شركة إريكسون السويدية ردًا على إحراق المصحف

قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، اليوم الخميس، تعليق ترخيص عمل شركة إريكسون في البلاد، ردًا على سماح السويد بحرق المصحف والعلم العراقي.

ووفق وكالة الأنباء العراقية، فإن قرار هيئة الإعلام والاتصالات بتعليق ترخيص عمل شركة إريكسون السويدية للاتصالات يأتي "لسماح دولة السويد بحرق المصحف الشريف، والعلم العراقي".

وذكر بيان لهيئة الاتصالات بأن القرار جاء كذلك "بعدما طلب العراق من السفيرة السويدية مغادرة الأراضي العراقية، إلى جانب استدعاء القائم بالأعمال العراقي من سفارة بغداد في ستوكهولم".