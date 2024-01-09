قتلى وجرحى في مخيم النصيرات بنيران مسيّرات إسرائيلية

استهدفت طائرات مسيّرة إسرائيلية جمعاً من الفلسطينيين، شرقي مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، ما أدى لسقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن مُسيّرات إسرائيلية من نوع "كواد كابتر" أطلقت النار على عدد من الفلسطينيين في "بلوك 1" ومحيط شارع العشرين شرق مخيم النصيرات؛ ما أدى لسقوط 8 قتلى وجرح 7 آخرين.

وبحسب شهود عيان، فإن القتلى والجرحى ظلوا على الأرض لفترة طويلة انتظاراً لوصول الإسعاف مع فشل محاولة إنقاذهم بسبب استهداف المُسيّرات الإسرائيلية لكل هدف يتحرك في محيط المكان.

وناشد الموجودون في المكان منظمة الصليب الأحمر الدولي من أجل التنسيق والسماح لطواقم الإسعاف بإجلاء القتلى والجرحى المتناثرين في الشوارع.