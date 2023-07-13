"السيادة السوداني": الجيش مستعد لوقف الحرب

قال مجلس السيادة السوداني، اليوم الخميس، إنه مستعد لوقف الحرب في حال التزمت قوات الدعم السريع بذلك.

وأكد في بيان له على حسابه بموقع "فيسبوك" حرصه على العمل مع كل الأطراف الساعية لوقف الحرب وعودة الأمن والطمأنينة للبلاد.

واستضافت مصر قمة إقليمية في محاولة للتوسط بين الطرفين المتحاربين بالسودان، وهي أحدث المساعي الدولية الرامية لمنع اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.

كما رحب مجلس السيادة بمخرجات قمة دول جوار السودان.

وأكد المجلس أن "القوات المسلحة مستعدة لوقف العمليات العسكرية فوراً إذا التزمت قوات الدعم السريع".

وأشار إلى الالتزام بابتداء حوار سياسي فور توقف الحرب، يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية تنتهي بانتخابات يشارك فيها جميع السودانيين.

وأعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، إطلاق عملية حوار جامع للأطراف السودانية لبدء عملية سياسية شاملة في السودان.

وأكد البيان الختامي لقمة جوار السودان، الاتفاق على إنشاء آلية وزارية تعقد اجتماعها الأول في تشاد لوضع خطة عمل تنفيذية لوقف القتال والتوصل لحل شامل للأزمة في السودان.

وشدد على ضرورة وضع حلول عملية قابلة للتنفيذ لوقف القتال في السودان.