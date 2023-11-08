إسرائيل: مقتل المسؤول عن أسلحة حماس "محسن أبو زينة"

قتلت ضربات جوية على قطاع غزة قياديًّا بارزًا في حركة حماس، مسؤولًا عن صنع الأسلحة، وعددًا من المقاتلين في الحركة، في وقت استهدف فيه الهجوم الجوي والبري الموسع شبكة أنفاق متشعبة تحت القطاع المحاصر، وفق قول الجيش الإسرائيلي اليوم الأربعاء.

وأشار الجيش إلى أن قواته طوَّقت مدينة غزة بالكامل، التي يعتبرها المعقل الأساس لحماس في القطاع، وقال إنها تتقدم صوب قلب المدينة المكتظة بالسكان، بينما قالت حماس إن مقاتليها كبدوا القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

وذكر بيان للجيش الإسرائيلي أن ضربتين منفصلتين أسفرتا عن مقتل محسن أبو زينة، القيادي البارز في حماس المسؤول عن الأسلحة، وعدد من المقاتلين الذين نفذوا عمليات إطلاق قذائف مضادة للدبابات وصواريخ أرض أرض.