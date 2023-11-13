موسكو: علاقة روسيا لم تتغير مع إسرائيل بسبب حرب غزة

وانتقد الدبلوماسي الروسي الموقف الأمريكي تجاه الصراع في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة لا تريد أن يتخذ مجلس الأمن أي إجراء يمكن أن يعرّض العملية البرية الإسرائيلية في قطاع غزة للخطر".

وأضاف أن الولايات المتحدة"لا تريد أن تسمع شيئًا مثل الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.. إنهم لا يريدون أي إدانة لإسرائيل في القرارات، يريدون فقط إدانة حماس".

وبحسب المسؤول الروسي فهناك "خلافات بين واشنطن وحلفائها حول الوضع في غزة" موضحًا "أن الحلفاء الغربيين للولايات المتحدة لا يريدون إحراجها ولا يريدون إظهار الخلاف" معتبرًا "أن مجلس الأمن الدولي للأسف، مصاب بالشلل بسبب موقف الولايات المتحدة".

وأوضح بوليانسكي، أن الصراع في غزة كشف عن "المعايير المزدوجة للدول الغربية فهم لا يجرؤون على تسمية أفعال إسرائيل بأسمائها الحقيقية عندما يتعلق الأمر بالأفعال الإسرائيلية"، مؤكدًا "أن روسيا تدين تصرفات حماس، لكنها تدين في الوقت نفسه، انتهاك إسرائيل للقانون الإنساني الدولي".