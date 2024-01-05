سلاح صيني لدى حماس يثير ضجة في إسرائيل

أثار خبر استخدام كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، سلاحًا صينيًا في حربها ضد الجيش الإسرائيلي تساؤلات عن كيفية وصول السلاح إليها.

ونشر حساب يحمل اسم "الصين بالعربية" تدوينة على موقع "إكس"، الخميس، قال فيها إن "القسام تقنص جنود الاحتلال ببندقية صينية"، وأورد تفاصيل عن سلاح "Zijiang M99"، موضحا أنها "بندقية قنص صينية دخلت الخدمة عام 1988".

وأفاد بأن البندقية يمكنها إصابة هدف على مسافة تتراوح بين 500 و800 متر، فيما يبلغ أقصى مدى لها 1600 متر، وتبلغ سرعة الطلقة 800 متر في الثانية. ويبلغ طول البندقية الصينية مترا ونصف المتر، ووزنها قرابة 12 كيلوغرامًا، ويمكنها حمل 5 طلقات عيار 12.7 ملم.