لبنان يفتح مطار بيروت للإعلاميين والدبلوماسيين ردًا على تقرير "تلغراف"

نفذت السلطات اللبنانية، اليوم الإثنين، جولة لدبلوماسيين وإعلاميين في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، بعد تقرير لصحيفة "تلغراف" البريطانية، قال إن ميليشيا حزب الله يخزن أسلحته في المطار.

وبحسب الوكالة الوطنية للإعلام (رسمية) فإنه سمح للاعلاميين بالتقاط الصور ومقاطع تصويرية للسورالذي يبلغ طوله ما يقارب 17 كيلومترا من داخل الآليات التي تقلهم.

كما فتحت سلطات المطار مستودعات الشحن التي ورد في تقرير الصحيفة أنها مخازن أسلحة وصواريخ ومتفجرات للحزب.

من جهتها قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الاثنين، إنه أقيمت في لبنان جولة للسفراء والصحفيين في مطار بيروت، بعد يوم من كشف صحيفة "ذا تليغراف" البريطانية أن "حزب الله" يخزن كمية ضخمة من الأسلحة التي يحصل عليها من إيران داخل المطار، لكن توقفت الجولة بعد منع الصحفيين من دخول مركز الشحن الجوي التابع للمطار.

وحضر الجولة سفراء من فرنسا، والاتحاد الأوروبي، ومصر، والعراق، وإيران، والهند، ويرافقهم وزراء من الحكومة اللبنانية بينهم وزير الإعلام، ووزير النقل، ومدير مطار بيروت.

وأوضحت الصحيفة أن أمن المطار منع الصحفيين من دخول مركز الشحن الجوي، وعلى إثر ذلك توقف الإعلاميون عن تغطية الجولة، وأوقفها وزير النقل، وفي غضون ذلك، واصلت الحكومة اللبنانية التهديد برفع دعوى قضائية ضد "تلغراف".

وبعد استئناف الجولة، قال وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، علي حمية للصحافيين من مطار رفيق الحريري الدولي، إن نشر التقرير يهدف الى "تشويه سمعة" المطار ويلحق "ضرراً معنوياً" باللبنانيين، مندداً بما وصفه بـ"حرب نفسية مكتوبة"، كما ذكرت "فرانس برس".