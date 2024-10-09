"فتح" و"حماس" تبحثان تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

أكدت مصادر فلسطينية، اليوم الأربعاء، إجراء اجتماع بين حركتي فتح وحماس في العاصمة المصرية القاهرة لبحث عدد من القضايا من بينها تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة، مع دخول الحرب في القطاع عامها الثاني.

وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، لـ"إرم نيوز"، إن "الحركتين بدأتا اجتماعًا برعاية مصرية من أجل بحث تشكيل لجنة لإدارة القطاع"، لافتًا إلى أن هذه اللجنة ستتولى مختلف المهام المتعلقة بالقطاع، وخاصة إعادة الإعمار ووقف إطلاق النار.

حكومة تكنوقراط

وأضافت المصادر أن "هذه الفكرة مطروحة منذ مدة إلا أن الحركتين لم تناقشا أيًا من تفاصيلها في الاجتماعات السابقة"، مشيرة إلى أنه من الراجح أن يتم التوافق على تشكيل اللجنة خلال الاجتماعات التي بدأت صباح اليوم بالقاهرة.

وقال المتحدث باسم حركة فتح عبدالفتاح دولة لـ"إرم نيوز"، إن "وفد حركة فتح المتواجد في القاهرة يتكون من ذات اللجنة المكلفة من القيادة الفلسطينية، لمتابعة أوضاع الفلسطينيين في قطاع غزة".

وأضاف أن "الوفد أمامه مهمتان، الأولى متابعة قضايا أهلنا في غزة والوقوف على احتياجاتهم، والثانية ترجمة التفاهمات التي أبرمت مؤخرًا في الصين خلال الاتصالات واللقاءات مع حركة حماس".

وتابع دولة "الاجتماع يتركز على إنهاء العدوان ووضع آلية فلسطينية واضحة لإدارة شؤون الفلسطينيين في كل الأراضي الفلسطينية بمن فيهم سكان قطاع غزة، وأن حركة فتح مؤمنة بأن الفلسطينيين هم الوحيدون القادرون على إدارة غزة"، مشددًا على موقف حركته برفض إدارة أي طرف غير فلسطيني لغزة.

وتابع "يوجد تعقيدات في بعض الملفات بسبب سيطرة حماس على غزة، ما يمنع السلطة الفلسطينية من إدارة الحالة الفلسطينية والقيام بكل مهامها في غزة"، مشيرًا إلى أن اللقاء سيؤدي لتفاهمات مشتركة للتعاطي مع ملفات غزة وإدارته تحت مظلة المؤسسة الرسمية الفلسطينية".

وحول إمكانية تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قال المتحدث باسم فتح إن "الحكومة القائمة حاليًا هي حكومة تكنوقراط، وأن لا فيتو من حركة فتح على تشكيل حكومة توافق وطني".

ورفض مسؤولون في حركة حماس التعليق حول تفاصيل الاجتماع، والقضايا التي يبحثها، حيث ترفض إسرائيل أن تكون الحركة جزءًا من مستقبل الحكم في القطاع.