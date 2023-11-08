ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة إلى 10569 فلسطينيًّا

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الذي تديره حركة حماس اليوم الأربعاء، ارتفاع ضحايا الغارات الإسرائيلية المتواصلة إلى 10569 فلسطينيًّا بينهم 4324 طفلًا منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وتتواصل الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي حركة حماس على عدة محاور في شمال قطاع غزة، وذلك في أعقاب العملية المباغتة التي نفذتها الحركة الفلسطينية في السابع من أكتوبر.

في غضون ذلك أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن إسرائيل دمرت الطرق المؤدية إلى مستشفى القدس في القطاع.