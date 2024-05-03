الجيش الأمريكي يعلن تدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقها الحوثيون من اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الجمعة، أن قواتها تمكنت من تدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقتها ميليشيا الحوثي من داخل اليمن.

وقالت في بيان لها إن قواتها "نجحت مساء 2 مايو في التصدي وتدمير 3 طائرات بدون طيار ضمن المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون المدعومين من إيران في اليمن".

وأضافت أن "هذه الطائرات بدون طيار تمثل تهديداً وشيكاً للولايات المتحدة وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة"، بحسب البيان.

وشددت على أنه "يتم اتخاذ هذه الإجراءات لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمناً للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".