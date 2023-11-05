5 أسباب وراء استمرار قدرة حماس الصاروخية بعد قرابة شهر من الحرب

وتنطلق صافرات الإنذار في العمق الإسرائيلي بشكل يومي، ويضطر الإسرائيليون للتوجه في غضون ثوان معدودة إلى الملاجئ، ما يطرح تساؤلات بشأن نتائج الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع.

الصحيفة أشارت إلى أن الوضع الميداني الحالي هو أن حماس "جريحة" ومن ثم يصعُب عليها مباشرة نشاط قتالي، وشبَّهت الأمر وكأن "العدو أصيب في فخذه"، على حد قولها، ومن ثم تلجأ حماس فقط إلى الصواريخ.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستهدف القضاء على القوة النيرانية للحركة وإعادة الهدوء إلى الجبهة الداخلية في إسرائيل، واستطردت: "حماس ليست جيشًا مُعاديًا طبيعيًّا، وتشكل تحديًا أكبر مما يعتقد البعض".

وحددت الصحيفة خمسة أسباب تقف وراء استمرار القدرات الصاروخية لحماس على الرغم من الهجمات الإسرائيلية التي لا تتوقف، مشيرة إلى أن حماس كانت تعتمد منذ عام 2001 على صواريخ القسام، وهي صواريخ محلية الصنع يتكون محركها من مواد كيميائية سهلة المنال.

وذهبت إلى أن شهر نيسان/ أبريل 2001 شهد أول رشقة صاروخية لحماس صوب إسرائيل، ووقتها نُظِر إلى عمليات إطلاق صواريخ القسام على أنها تتطلب مهارات عالية ولديها جودة فريدة، مع أن العديد من الحوادث وقعت خلال التصنيع، كما كان نقلها إلى نقاط الإطلاق محفوفًا بالمخاطر.

السبب الأول

رأت الصحيفة أن السبب الأول لمواصلة حماس إطلاق الصواريخ رغم الضربات الإسرائيلية "يعود إلى منظومتها الصاروخية الموزعة على مساحة هائلة، وبُنِيت بصورة لا تدع مجالًا لكشف مواقع الإطلاق؛ إذ حفرت حماس قنوات تضع فيما قضبان، وبداخل كل منها قذيفة مُعدَّة بزاوية جاهزة لضرب هدف بعينه.