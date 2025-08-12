منع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي من دخول مكتب وزير الدفاع

قالت هيئة البث الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، مُنع من دخول مكتب وزير الدفاع يسرائيل كاتس، رغم اجتماع مقرر بينهما لاعتماد تعيينات في الجيش.

وقالت القناة العبرية إن زامير وصل، مساء أمس الإثنين، إلى مكتب وزير الدفاع أثناء انعقاد اجتماع للموافقة على قائمة التعيينات، لكن سكرتير الوزير لم يسمح له بالدخول، معللاً ذلك بأن كاتس منشغل، حالياً، وغير متفرغ.

وأجرى زامير نقاشاً، الإثنين، بشأن التعيينات، إلا أن مكتب وزير الدفاع أعلن رفضه الموافقة عليها.

ورغم ذلك، نشر الجيش الإسرائيلي قائمة التعيينات الجديدة ليلاً، بعد نحو ساعة من إعلان الوزير.

وهاجم مكتب كاتس العملية، قائلاً: "إن مناقشة إعادة التعيين التي أجراها رئيس الأركان جرت بالمخالفة لتوجيهات وزير الدفاع، ودون تنسيق وموافقة مسبقة، وهذا يخالف الإجراءات المتبعة، لذلك لا ينوي الوزير مناقشة التعيينات المنشورة أو الموافقة عليها".

وأضاف المكتب أن كاتس سيطلب من رئيس الأركان التنسيق، مسبقاً، معه لمناقشة هذه التعيينات أو غيرها لاحقاً، مؤكداً ضرورة إجراء نقاش وتنسيق قبل اتخاذ قرارات بشأن تعيينات برتبة عميد.

وقال مقربون من كاتس: "وزير الدفاع ليس ملزماً بالموافقة.. هذا غير لائق، إذ لم ينسق رئيس الأركان التعيينات معه".

وردّ الجيش الإسرائيلي مؤكداً أن "المناقشة تم تحديدها، مسبقاً، وفق القواعد، ومن منطلق الاعتراف بأهمية ترقية القادة في الجبهة العملياتية، والحاجة إلى السماح باستبدالهم وعائلاتهم بطريقة منظمة وواضحة".