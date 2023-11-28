حماس تدعو ماسك لزيارة غزة

دعا مسؤول كبير في حركة حماس الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الثلاثاء، إلى زيارة قطاع غزة لرؤية حجم الدمار الذي سببه القصف الإسرائيلي.

وقال أسامة حمدان، المسؤول الكبير في حماس، في مؤتمر صحفي في بيروت :"ندعوه لزيارة غزة للاطلاع على حجم المجازر والدمار الذي ارتكب بحق سكان غزة التزاماً بمعايير الموضوعية والمصداقية".

وقام ماسك، أمس الإثنين، بجولة في موقع هجوم حماس على إسرائيل، وأعلن التزامه القيام بكل ما هو ضروري لوقف انتشار الكراهية.