مقتل 100 إسرائيلي و198 فلسطينيًا في أحداث اليوم

كانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، وقالت الوزارة في بيان إنها "أوعزت لمستودعات الوزارة، وبنوك الدم، بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة، والأدوية، ووحدات الدم"