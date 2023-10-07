مقتل 100 إسرائيلي و198 فلسطينيًا في أحداث اليوم
أعلنت "القناة 12" الإسرائيلية مقتل 100 إسرائيلي على الأقل في العملية العسكرية التي شنتها حركة حماس انطلاقًا من قطاع غزة ضد المواقع الإسرائيلية على الحدود، وفق ما نقلته وكالة "رويترز".
بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية في منشور عبر صفحتها على"فيسبوك" إن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن 198 قتيلاً و1610 جرحى.
كانت الوزارة أعلنت، في وقت سابق، حالة الطوارئ في جميع المستشفيات، وقالت الوزارة في بيان إنها "أوعزت لمستودعات الوزارة، وبنوك الدم، بإمداد المستشفيات بالمستلزمات الطبية اللازمة، والأدوية، ووحدات الدم"