غارة أمريكية بريطانية على موقع لميليشيا الحوثي في الحديدة
قالت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي، مساء اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية البريطانية شنّت هجومًا على أحد المواقع في محافظة الحديدة، المطلّة على مياه البحر الأحمر غربي البلاد.
ونقلت النسخة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من وكالة الأنباء "سبأ" عن مصدر أمني، أن الغارة الأمريكية البريطانية استهدفت منطقة "الجبانة" في المدينة، من دون الإشارة إلى طبيعة الموقع المستهدف.
ومن جانبه، قال مصدر عسكري في القوات اليمنية المشتركة، المتمركزة بالساحل الغربي المحاذي للحديدة، لـ"إرم نيوز"، إن منطقة "الجبانة" التابعة لمديرية الصليف، شمال غرب مدينة الحديدة، يقع فيها معسكر لقوات الدفاع الساحلي يتبع ميليشيا الحوثي.
وذكر المصدر أن ميليشيا الحوثي دأبت منذ بدء هجماتها ضد السفن على إطلاق الصواريخ من معسكر "الجبانة"، الذي قال إنه "تعرض لعشرات الضربات الجوية والبحرية، في عمليات استباقية شنتها القوات الأمريكية ضد الصواريخ المجهّزة للإطلاق خلال الأيام الماضية".