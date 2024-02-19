غارة أمريكية بريطانية على موقع لميليشيا الحوثي في الحديدة

قالت وسائل إعلام تابعة لميليشيا الحوثي، مساء اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية البريطانية شنّت هجومًا على أحد المواقع في محافظة الحديدة، المطلّة على مياه البحر الأحمر غربي البلاد.

ونقلت النسخة الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي من وكالة الأنباء "سبأ" عن مصدر أمني، أن الغارة الأمريكية البريطانية استهدفت منطقة "الجبانة" في المدينة، من دون الإشارة إلى طبيعة الموقع المستهدف.