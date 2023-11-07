نتنياهو: مدينة غزة محاصرة وننفذ عمليات داخلها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يطوق مدينة غزة ويجري عمليات داخلها، بينما يواصل هجومه المستمر منذ شهر ضد حماس.

وفي بيان نقله التلفزيون، أضاف نتنياهو أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو توصيل للوقود إلى غزة قبل أن تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا: "لن نتوقف".