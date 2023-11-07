نتنياهو: مدينة غزة محاصرة وننفذ عمليات داخلها
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يطوق مدينة غزة ويجري عمليات داخلها، بينما يواصل هجومه المستمر منذ شهر ضد حماس.
وفي بيان نقله التلفزيون، أضاف نتنياهو أنه "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار أو توصيل للوقود إلى غزة قبل أن تطلق حماس سراح الرهائن الإسرائيليين"، مؤكدا: "لن نتوقف".
وكرر نتنياهو، مساء الثلاثاء، أن "حزب الله" المدعوم من إيران "سيرتكب خطأ عمره" إذا قرر الانضمام إلى الحرب ضد إسرائيل، التي تخوض منذ 32 يوما نزاعا ضد حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.
وتبادل القصف مستمر بشكل يومي بين الجيش الإسرائيلي ومقاتلي الحزب في المنطقة الحدودية بين لبنان وإسرائيل، منذ بدء الحرب مع حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر.