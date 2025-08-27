يمثل العلويين.. إعلان مرتقب عن تأسيس "المجلس السياسي لغرب ووسط سوريا"

كشفت مصادر خاصة لـ "إرم نيوز" عن إعلان مرتقب لتأسيس جسم سياسي تحت اسم "المجلس السياسي لغرب ووسط سوريا" وهي المناطق التي تشمل الساحل السوري وأجزاء من محافظتي حمص وحماة ذات الكثافة السكانية العلوية.

ووفقا للمصادر، سيصدر بيان الإعلان عن الجسم السياسي الجديد في الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت دمشق، ليكون ممثلا عن العلويين السوريين.

ويأتي إطلاق هذا الجسم، كتحرك ثالث نحو الفيدرالية، بعد تجربة الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا، وتوجه السويداء إلى حكم ذاتي بعيدا عن سلطة المركز في دمشق .

وعُرف من الأسماء المشاركة في تأسيس الجسم السياسي الجديد كل من الدكتور عيسى إبراهيم والدكتور صالح نيوف والمحامي أمجد بدران والإعلاميان وحيد يزبك وكنان وقاف .

وتتسارع التحركات بين الأقليات السورية للابتعاد عن السلطة المركزية في دمشق، حيث تصر الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في مفاوضاتها مع السلطات السورية على مطلب النظام الفيدرالي، فيما ذهبت السويداء بعيدا عبر طلب انفصال نهائي عن سوريا.

وترفض دمشق هذه المطالب، حيث أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، على وحدة الأراضي السورية، مستبعدا سيناريو تقسيم البلاد، قائلا إن عوامله "غير متوافرة وشبه مستحيلة في سوريا".



واتهم الشرع من يطالب بالتقسيم في سوريا بأن "عنده جهل سياسي، وحالم، كثير من الأحيان الأفكار الحالمة تؤدي بأصحابها إلى الانتحار".

وأضاف: "لا أرى أن سوريا فيها مخاطر تقسيم، فيها رغبات عند بعض الناس لعملية تقسيم سوريا، محاولة إنشاء كانتونات محلية وداخلية، لكن منطقيًا وسياسيًا وعرقيًا وعلقيًا هذا الأمر مستحيل أن يحدث".