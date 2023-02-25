حاولت تهريب أسلحة.. الأردن يُسقط طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا

حاولت تهريب أسلحة.. الأردن يُسقط طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا
الطائرة المسيَّرة حاولت تهريب أسلحة وقنابل يدوية إلى المملكة
أعلن الأردن اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيَّرة "مفخخة" قادمة من سوريا، مؤكدًا أنها كانت تحاول تهريب أسلحة وقنابل يدوية إلى داخل المملكة.
وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية اطلعت عليه "إرم نيوز"، إن "قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيَّرة، محاولة اجتياز طائرة مسيَّرة دون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
وأضاف البيان أنه "بعد تكثيف عمليات البحث والتفتيش للمنطقة تم العثور على بندقية M4 عدد (1)، و (4) قنابل يدوية".
وأشار الجيش الأردني إلى أن "الطائرة المسيَّرة تم إعدادها بطريقة مفخخة في حال تم ضبطها من قبل عناصر حرس الحدود، وقام فريق هندسي مختص بالتعامل معها والتحفظ عليها، وتحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة".