حاولت تهريب أسلحة.. الأردن يُسقط طائرة مسيَّرة قادمة من سوريا

أعلن الأردن اليوم السبت، إسقاط طائرة مسيَّرة "مفخخة" قادمة من سوريا، مؤكدًا أنها كانت تحاول تهريب أسلحة وقنابل يدوية إلى داخل المملكة.

وقال بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية اطلعت عليه "إرم نيوز"، إن "قوات حرس الحدود، رصدت من خلال فريق كشف الطائرات المسيَّرة، محاولة اجتياز طائرة مسيَّرة دون طيار الحدود، بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".