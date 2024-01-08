الصحة العالمية تلغي تسليم إمدادات طبية لشمال غزة

قالت منظمة الصحة العالمية إنها اضطرت لإلغاء مهمة لتوصيل إمدادات طبية إلى شمال قطاع غزة أمس الأحد، لعدم تمكنها من الحصول على ضمانات أمنية.

وأضافت المنظمة أن هذه هي المرة الرابعة التي تضطر فيها لإلغاء مهمة لتوصيل الإمدادات الطبية التي تشتد الحاجة إليها إلى مستشفى العودة ومستودع الأدوية المركزي في شمال غزة منذ الـ26 من ديسمبر/ كانون الأول.

وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في الأراضي الفلسطينية عبر منصة إكس "مرَّ الآن 12 يومًا منذ آخر مرة تمكنا فيها من الوصول إلى شمال غزة".

وأضاف: "القصف العنيف والقيود على الحركة وانقطاع الاتصالات تجعل من المستحيل تقريبًا توصيل الإمدادات الطبية بشكل منتظم وآمن لأنحاء غزة، وخاصة في الشمال".