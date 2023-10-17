من برلين.. العاهل الأردني: تهجير الفلسطينيين سيدفع المنطقة لكارثة أخرى

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن محاولات التهجير القسري للفلسطينيين والتسبب بنزوحهم أمر مرفوض سيدفع بالمنطقة إلى كارثة أخرى ودوامة جديدة من العنف والدمار.

وحذَّر الملك عبدالله الثاني، خلال لقائه الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، اليوم الثلاثاء، من أن آلاف الفلسطينيين الأبرياء معرضون للخطر إذا لم يتم إيقاف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن استمرارها قد يدفع بالمنطقة بأكملها إلى دوامة عنف جديدة.

ونبَّه إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة جرّاء نقص الغذاء والمياه والدواء، مشيرًا إلى أهمية استدامة القطاع الطبي لتقديم الخدمات العاجلة لمعالجة المرضى والمصابين من الأشقاء الفلسطينيين.

ولفت إلى ضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية المدنيين وإدانة استهدافهم.

وأكد الملك عبدالله الثاني، أهمية العمل لإيجاد أفق سياسي يضمن فرص تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.

وتطرَّق اللقاء إلى العلاقات الثنائية وسبل توسيعها في شتى المجالات، وضرورة إدامة التنسيق والتشاور حيال التطورات في المنطقة.