قرقاش: زيارة المقداد لمصر خطوة إيجابية في اتجاه عودة سوريا إلى محيطها العربي

وقال قرقاش، في تغريدة على حسابه في تويتر: "زيارة وزير الخارجية السوري معالي فيصل المقداد الى مصر الشقيقة خطوة إيجابية أخرى في إتجاه عودة سوريا الشقيقة إلى محيطها العربي وتجاوز تداعيات عقد الفوضى".

وتابع: "ترسيخ البعد العربي يتعزز مع كل خطوة والإمارات في عمق هذا التوافق الخيّر".