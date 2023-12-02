الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 400 هدف منذ انتهاء الهدنة
أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قصف أكثر من 400 "هدف إرهابي" في غزة، وأكثر من 50 هدفاً في منطقة خانيونس، وذلك منذ انتهاء الهدنة يوم أمس الجمعة.
وفي بيان عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" قال الجيش الإسرائيلي، إن طائرات مقاتلة قصفت "مركز قيادة العمليات التابع لحركة الجهاد الإسلامي داخل مسجد"، وأضاف أن قوات البحرية الإسرائيلية قصفت "أهدافاً عسكرية تستخدمها القوات البحرية التابعة لحركة حماس".
واتهم الجيش الإسرائيلي في البيان حركة حماس بأنها "انتهكت أمس وقف العمليات"، وأنه استأنف القتال "رداً على ذلك".