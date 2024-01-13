بلومبيرغ: مواجهة أمريكا لميليشيا الحوثي لحظة حاسمة لإيران ووكلائها

قال تقرير إخباري إن الغارات الجوية الأخيرة التي استهدفت ميليشيا الحوثي في اليمن مهدت المسرح لمواجهة جيوسياسية كبيرة بين الولايات المتحدة وحلفائها والحركة المدعومة من إيران.

وأضاف التقرير، الذي نشره موقع "بلومبيرغ" الأمريكي، أن "هذا الاشتباك يأتي في أعقاب الرد الإستراتيجي للحوثيين على الحرب بين إسرائيل وحماس"؛ ما يمثل لحظة محورية لما يسمى "محور المقاومة" الإيراني ضد إسرائيل والولايات المتحدة.

وأشار الموقع أنه في العقود التي أمضتها في تنمية هذا التحالف، الذي يمتد من الحوثيين إلى حزب الله والجهاد الإسلامي والميليشيات في العراق وسوريا، حققت إيران تنسيقاً غير مسبوق بين حلفائها الإقليميين.

وأكد أن نتيجة المواجهة لا تتوقف على إيران فحسب، بل أيضا على زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، الذي يشير تحديه للولايات المتحدة إلى أن التصعيد قد لا ينتهي بسرعة.