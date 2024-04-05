الجيش الإسرائيلي عن استهداف عمال الإغاثة: "خطأ عملياتي"

قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف "مسلحاً من حماس" عندما قتل 7 عاملين إنسانيين في قطاع غزة، وأقرّ بأنه اقترف سلسلة "أخطاء فادحة" و"انتهاكات لقوانينه الخاصة". حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".

وقُتل العاملون في 3 غارات خلال 4 دقائق بمسيّرة إسرائيلية، بينما كانوا يفرّون من سيارة الى أخرى، وفق ما قال الجيش الذي أشار إلى "خطأ عملياتي في تقييم الوضع" بعد رصد مسلح يشتبه بأنه من حركة حماس.