الجيش الإسرائيلي عن استهداف عمال الإغاثة: "خطأ عملياتي"
قال الجيش الإسرائيلي إنه كان يستهدف "مسلحاً من حماس" عندما قتل 7 عاملين إنسانيين في قطاع غزة، وأقرّ بأنه اقترف سلسلة "أخطاء فادحة" و"انتهاكات لقوانينه الخاصة". حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وقُتل العاملون في 3 غارات خلال 4 دقائق بمسيّرة إسرائيلية، بينما كانوا يفرّون من سيارة الى أخرى، وفق ما قال الجيش الذي أشار إلى "خطأ عملياتي في تقييم الوضع" بعد رصد مسلح يشتبه بأنه من حركة حماس.
وأثار القصف الإسرائيلي إدانة دولية، وقال الجنرال المتقاعد يوآف هار إيفين الذي يقود التحقيق إنه تمّ طرد الضابطين اللذين أمرا بالقصف.
وبثّ ضباط إسرائيليون مقاطع فيديو التقطتها مسيّرة لشخص قدمّوه على أنه "عنصر من حماس" انضمّ إلى موكب منظمة "وورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركز العالمي) التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً.
وكان الموكب ينقل مساعدات إلى شمالي قطاع غزة. وتعرّض للقصف في دير البلح في وسط القطاع.
وكانت السيارات الثلاث تحمل شعار المنظمة على سطحها، إلا أن هار إيفين قال إن كاميرا المسيّرة التي استهدفت السيارات "لم تتمكن من رؤية الشعار بسبب الظلمة".