طرفا الصراع بالسودان يجتمعان اليوم في جدة لإجراء محادثات

قالت الرياض وواشنطن إن الجانبين المتحاربين في السودان سيجتمعان، اليوم السبت، في مدينة جدة السعودية المطلة على البحر الأحمر، لإجراء محادثات، في الوقت الذي يضغط فيه الوسطاء الدوليون من أجل إنهاء الصراع الذي أودى بحياة المئات ودفع عشرات الآلاف من اللاجئين للفرار إلى الخارج.

وقال بيان مشترك إن السعودية والولايات المتحدة ترحبان ببدء "المحادثات الأولية" بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، وحثتا الجانبين على "الانخراط الجاد في هذه المحادثات" من أجل وقف إطلاق النار.

ورحب تحالف قوى الحرية والتغيير السوداني، وهو تجمع سياسي يقود خطة مدعومة دوليا للانتقال إلى الحكم المدني، أيضا بمحادثات جدة اليوم السبت.