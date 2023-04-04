من هو خالد الجبوري؟ وما تأثير مقتله على هجمات داعش الخارجية؟

بعد مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش خالد أحمد الجبوري في مدينة إدلب السورية عن طريق مسيرة أمريكية، أثيرت تساؤلات عدة حول شخصية "الجبوري" الغامضة ودوره في التنظيم، وكذلك ما إذا كانت هذه العملية الأمريكية ستمثل ضربة قوية لتعطيل قدرة التنظيم على شن هجمات خارجية.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل خالد أحمد الجبوري، الذي كان مسؤولًا عن التخطيط لتنفيذ هجمات التنظيم في أوروبا وتطوير هيكله التنظيمي، حيث استهدفته مسيرة عندما كان يتحدث عبر هاتفه النقال أثناء سيره قرب منزله على طريق في ريف إدلب الشمالي.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الجبوري كان قد سكن في إدلب قبل 10 أيام وعرف على نفسه بأنه سوري ينحدر من محافظة دير الزور".

من هو خالد أحمد الجبوري؟

يعد القيادي خالد أحمد الجبوري العقل المدبر والمخطط للهجمات الدامية التي نفذها التنظيم أثناء سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق على مدن أوروبية عدة أبرزها في باريس وبروكسل. كما يحمل الجبوري الجنسية العراقية.

وتشير تقارير إلى أن الجبوري كان مسؤولًا عن التخطيط لهجمات تنظيم داعش في أوروبا، وعمل على تطوير هيكله القيادي، وأشرف على تجنيد عناصر جديدة وتدريبهم وتهيئتهم عبر برنامج هو الأخطر.

ووفقًا لسمية عسلة، باحثة مصرية في قضايا الإرهاب والجماعات المتشددة، "يعتمد البرنامج التدريبي للتنظيم على تعليم الخلية المنضمة حديثًا أساسيات التواصل المشفر وأنواع المتفجرات وكيفية استخدام كل منها على حدة، وكذلك آلية الاستهداف والتفخيخ والتفجير".

وتضيف لـ"إرم نيوز": "لم يكن الجبوري مسؤولًا عن الشق العسكري في التنظيم فقط، بل كان مسؤولًا أيضًا عن عمليات التخطيط والبرمجة الفكرية لتأهيل العناصر المنضمة حديثا لصفوف داعش.