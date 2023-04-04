من هو خالد الجبوري؟ وما تأثير مقتله على هجمات داعش الخارجية؟
بعد مقتل القيادي البارز في تنظيم داعش خالد أحمد الجبوري في مدينة إدلب السورية عن طريق مسيرة أمريكية، أثيرت تساؤلات عدة حول شخصية "الجبوري" الغامضة ودوره في التنظيم، وكذلك ما إذا كانت هذه العملية الأمريكية ستمثل ضربة قوية لتعطيل قدرة التنظيم على شن هجمات خارجية.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عن مقتل خالد أحمد الجبوري، الذي كان مسؤولًا عن التخطيط لتنفيذ هجمات التنظيم في أوروبا وتطوير هيكله التنظيمي، حيث استهدفته مسيرة عندما كان يتحدث عبر هاتفه النقال أثناء سيره قرب منزله على طريق في ريف إدلب الشمالي.
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن "الجبوري كان قد سكن في إدلب قبل 10 أيام وعرف على نفسه بأنه سوري ينحدر من محافظة دير الزور".
من هو خالد أحمد الجبوري؟
يعد القيادي خالد أحمد الجبوري العقل المدبر والمخطط للهجمات الدامية التي نفذها التنظيم أثناء سيطرته على مناطق واسعة في سوريا والعراق على مدن أوروبية عدة أبرزها في باريس وبروكسل. كما يحمل الجبوري الجنسية العراقية.
وتشير تقارير إلى أن الجبوري كان مسؤولًا عن التخطيط لهجمات تنظيم داعش في أوروبا، وعمل على تطوير هيكله القيادي، وأشرف على تجنيد عناصر جديدة وتدريبهم وتهيئتهم عبر برنامج هو الأخطر.
ووفقًا لسمية عسلة، باحثة مصرية في قضايا الإرهاب والجماعات المتشددة، "يعتمد البرنامج التدريبي للتنظيم على تعليم الخلية المنضمة حديثًا أساسيات التواصل المشفر وأنواع المتفجرات وكيفية استخدام كل منها على حدة، وكذلك آلية الاستهداف والتفخيخ والتفجير".
وتضيف لـ"إرم نيوز": "لم يكن الجبوري مسؤولًا عن الشق العسكري في التنظيم فقط، بل كان مسؤولًا أيضًا عن عمليات التخطيط والبرمجة الفكرية لتأهيل العناصر المنضمة حديثا لصفوف داعش.
هل انتهى تهديد داعش ؟
منذ إعلان إسقاط دولة "الخلافة الإسلامية" العام 2019 في العراق وسوريا لم تتوقف خلايا تنظيم داعش "النائمة" عن شن هجماتها الدموية بين الحين والآخر.
وعلق قائد القيادة الوسطى الأمريكية مايكل كوريلا في بيان اليوم، على مقتل الجبوري بالقول، إن "التنظيم لا يزال قادرًا على قيادة عمليات في المنطقة، مع رغبة بضرب مناطق خارج الشرق الأوسط".
وتوقع كوريلا أن يسهم مقتل الجبوري بتعطيل قدرة التنظيم موقتا على التخطيط لهجمات خارجية.
وأكد أن "التنظيم ما زال يمثل تهديدا للمنطقة وخارجها".
ماذا بعد مقتل الجبوري؟
تقول سمية عسلة، إن "مقتل الجبوري لا يختلف كثيرًا عن مقتل أبو بكر البغدادي وقاسم سليماني، حيث يوجد داخل التنظيمات المتشددة عملاء لصالح أمريكا.. ويتضح لنا بناء عن دور الجبوري في التنظيم أن مقتله سيؤدي إلى عطل مؤقت في قدرة التنظيم على التخطيط والقيام بهجمات إرهابية أخرى حتى ولو بشكل مؤقت".
ولكن هذا الاستهداف، وفقا لعسلة، "لن يؤدي إلى شلل تام في نشاط التنظيم على المستوى البعيد، بل سيفرض مزيدًا من الحذر لدى عناصر التنظيم وقيادته ولجوئهم إلى وسائل حماية أكبر وتطوير منظومة التشفير لديهم لمنع عمليات الرصد والتتبع الخارجي على الأقل على مستوى قيادات التنظيم، وهذا ما يؤكد أن التنظيم لا يزال يشكل تهديدًا كبيرًا على المنطقة".
وتنوه إلى "استمرارية وجود خلايا سرية نشطة في العراق وسوريا، ووجود جماعات إرهابية تابعة لتنظيم داعش في أفريقيا وشبه الجزيرة العربية وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وقيام التنظيم بدعاية غاية في التعقيد تدعو إلى استخدام العنف".
وحذرت الباحثة سمية عسلة من "احتمال انتشار هذه الظاهرة مجددًا عن طريق استغلال هشاشة الوضع السياسي في المناطق المتأزّمة، فلا يمكن إغفال أن التنظيم تلقى ضربات على الصعيد التمويلي والعقائدي والعسكري أثرت على تماسكه وحجم توغله على الأرض".