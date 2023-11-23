مستشفى شهداء الأقصى ينذر بوضع كارثي

يعدّ مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المستشفى الرئيس والحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى، التي تضمّ عددا من المخيمات والبلدات من ضمنها: مخيم البريج، ومخيم النصيرات، ومدينة دير البلح، ومخيم المغازي، وبلدة الزوايدة، وبلدة المصدر.

ويقدم هذا المستشفى الرعاية الصحية لكافة سكان المحافظة الوسطى والبالغ تعدادهم قبل الحرب أكثر من 300 ألف نسمة، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، وبلغ عددهم بعد حالة النزوح الكبيرة جراء الحرب ما يقرب من 700 ألف نسمة.