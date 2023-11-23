مستشفى شهداء الأقصى ينذر بوضع كارثي
يعدّ مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح المستشفى الرئيس والحكومي الوحيد في المحافظة الوسطى، التي تضمّ عددا من المخيمات والبلدات من ضمنها: مخيم البريج، ومخيم النصيرات، ومدينة دير البلح، ومخيم المغازي، وبلدة الزوايدة، وبلدة المصدر.
ويقدم هذا المستشفى الرعاية الصحية لكافة سكان المحافظة الوسطى والبالغ تعدادهم قبل الحرب أكثر من 300 ألف نسمة، بحسب مركز الإحصاء الفلسطيني، وبلغ عددهم بعد حالة النزوح الكبيرة جراء الحرب ما يقرب من 700 ألف نسمة.
ويقول رئيس أقسام الطوارئ والمتحدث باسم المستشفى الدكتور خليل الدقران: إن المستشفى ورغم الإمكانيات المتواضعة يسعى لتقديم كامل الرعاية الصحية لجميع المرضى، ولكن منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تفاقمت الأزمة، وارتفع عدد سكان المحافظة جراء نزوح المواطنين من محافظتي غزة وشمال غزة، وأصبح لدينا عجز كبير في المواد والمستلزمات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى نفاد الوقود اللازم لتشغيل المولدات ومنها تشغيل الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة داخل الأقسام.
وضع سيئ
ويضيف الدقران في حديثه الخاص لـ"إرم نيوز"، علاوة على ارتفاع عدد الجرحى والمرضى، فقد تكدّس عشرات الآلاف من النازحين داخل أسوار المستشفى ما زاد الوضع سوءا فوق سوئه، ومع حالة الاستهلاك الكبيرة للكهرباء بسبب الأعداد الهائلة من الإصابات التي تصل المستشفى، ومواصلة العمل ليلًا ونهارًا دون أي انقطاع فقد نفد الوقود في المشفى، وأصبحنا نستمد الكهرباء من خلال خلايا الطاقة الشمسية التي تعمل مع وجود الشمس، ما اضطررنا لتخفيف الأحمال وتشغيل الأقسام الرئيسية فقط، كقسم العناية المكثفة، وقسم العمليات، وقسم غسيل الكُلى، وقسم الحضانة والأطفال الخدج.
نقص حاد
وأكمل، يعاني المستشفى الذي بات يخدم ما يزيد على 700 ألف مواطن من نقص حاد في المستلزمات الطبية والأدوية وفي الكادر الطبي أيضًا، عوضًا عن نفاد الوقود، الأمر الذي يُنذر بكارثة إنسانية وبمجزرة بحق آلاف الجرحى والمرضى الذين يعانون، والذين إذا ما استمرّ هذا الحصار وقطع الإمدادات الطبية والصحية فسيشهد العالم على توقيع عملية إبادة جماعية لكل هؤلاء ودفنهم جميعًا في مقابر جماعية.
وأشار الدقران في حديثه لـ"إرم نيوز"، إلى أن الطاقة الاستيعابية لأقسام المستشفى تتسع فقط إلى 300 مريض، في حين أننا يمكن أن نستقبل في يوم واحد فقط 300 جريح، فالمشهد داخل أروقة المستشفى مآساوي للغاية، فالجرحى والمرضى على الأرض يتلقّون علاجهم في بيئة غير صحية، والغرف ممتلئة عن آخرها ومتكدسة بالجرحى والمرضى، الأمر الذي يسبب انتشارًا للأوبئة والأمراض التنفسية، بالإضافة إلى تعرض جروح المصابين للالتهابات.
حرب المستشفيات
وأوضح الدقران "أن إسرائيل ركزت منذ اللحظة الأولى لبدء الحرب على المستشفيات، وكلنا شاهد كيف يدوس الجيش الإسرائيلي على كل القيم الإنسانية والمعاهدات الدولية بدباباته عندما اقتحم مجمع الشفاء الطبي، وقام بقصفه وإجلاء آلاف المرضى، وكما فعل بالمستشفى الإندونيسي ومستشفى القدس عندما قام بقصفهما ومحاصرتهما بالدبابات والآليات العسكرية وأخرجهما عن الخدمة، فهو يقوم الآن بذات الفعل مع مستشفيات المحافظة الوسطى ورفح وخانيونس، حيث يقوم بقطع إمدادات الوقود وقطع المواد الإغاثية والطبية اللازمة ليخرجها عن الخدمة طوعًا".
وختم الدقران حديثه لـ"إرم نيوز"، لقد ناشدنا كافة المؤسسات الدولية والأممية والمنظمات ذات العلاقة بالتدخل الفوري والعاجل من أجل وقف التعرض للمؤسسات والمراكز الصحية وتحييد المستشفيات والكادر الطبي عن النزاعات والحروب، وفقًا لما نصّت عليه اتفاقية جنيف والمواثيق الدولية والحقوقية من أجل القدرة على القيام بتقديم الرعاية الصحية للضحايا المدنيين لا سيما الأطفال والنساء.