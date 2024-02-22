الأردن وبريطانيا ينفذان إنزالا جويا لمساعدات طبية إلى غزة (صور)
نفَّذ الأردن بالتعاون مع بريطانيا، عملية إنزال لمساعدات طبية جوًّا على المستشفى الميداني الأردني في شمال غزة.
وقال مصدر عسكري أردني، الأربعاء، إن طائرة تابعة لسلاح الجو الأردني قامت بإنزال مساعدات طبية عاجلة للمرة الـ12 نُفّذت هذه المرة على المستشفى الميداني الأردني في غزة 77، بتوجيهات من ملك الأردن عبدالله الثاني.
وأوضح بيان المصدر العسكري، أن "عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني الصديق، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".
وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان: "تم إرسال شحنة المساعدات الممولة من المملكة المتحدة، والتي سلمتها القوات الجوية الأردنية، مع أجهزة تعقب لضمان وصولها إلى المستشفيات بأمان".
وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "عملنا بشكل وثيق مع شركائنا الأردنيين لتوصيل هذه الإمدادات مباشرة إلى مستشفى تل الهوى في شمال غزة".
وأضاف كاميرون: "سيستفيد آلاف المرضى، وسيمكّن الوقود هذا المستشفى الحيوي من مواصلة عمله المنقذ للحياة".
وقال كاميرون إن الوضع في غزة "يائس وهناك حاجة إلى المزيد من المساعدات بشكل كبير وبسرعة"، ودعا إلى "هدنة إنسانية فورية للسماح بدخول مساعدات إضافية إلى غزة في أسرع وقت ممكن وإعادة الرهائن إلى الوطن".