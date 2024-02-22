الأردن وبريطانيا ينفذان إنزالا جويا لمساعدات طبية إلى غزة (صور)

وأوضح بيان المصدر العسكري، أن "عملية الإنزال جاءت بالتعاون مع الجانب البريطاني الصديق، وذلك لتعزيز إمكانيات المستشفى وزيادة قدرة الكوادر الطبية في تقديم خدمات صحية وعلاجية للتخفيف عن الأهل في قطاع غزة".

وقالت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان: "تم إرسال شحنة المساعدات الممولة من المملكة المتحدة، والتي سلمتها القوات الجوية الأردنية، مع أجهزة تعقب لضمان وصولها إلى المستشفيات بأمان".

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون: "عملنا بشكل وثيق مع شركائنا الأردنيين لتوصيل هذه الإمدادات مباشرة إلى مستشفى تل الهوى في شمال غزة".