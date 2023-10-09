تعطل العمليات في معبر رفح بين غزة وسيناء بعد ضربة
قالت ثلاثة مصادر أمنية مصرية وشاهد إن العمليات عند معبر رفح على الحدود بين قطاع غزة وشبه جزيرة سيناء تعطلت، اليوم الاثنين، بعد ضربة جوية على منطقة قريبة من جانب غزة.
وقالت المصادر إن المعبر الحدودي أُغلق جزئيا في أعقاب الضربة التي وقعت في وقت تقصف فيه إسرائيل قطاع غزة؛ ردا على اقتحام حركة حماس الفلسطينية الأراضي الإسرائيلية.
وقال اثنان من المصادر إن المعبر أعيد فتحه بعد وقت قصير من الضربة، لكن مصدرين آخرين قالا إنه مفتوح للحالات الإنسانية فقط.
ورفح هو المعبر الوحيد بين مصر وغزة.
وأرسل الهلال الأحمر بعض المساعدات الطبية إلى غزة عبر معبر رفح منذ اندلاع أعمال العنف، يوم السبت.