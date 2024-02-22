بعد حادث إطلاق نار.. بن غفير يدعو لتشديد الخناق على "الضفة"
جدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الخميس، تأكيده على موقفه بأن "حرية الحياة للمستوطنين الإسرائيليين تعلو على حرية التنقل للفلسطينيين".
ودعا بن غفير لوضع المزيد من الحواجز العسكرية وإغلاق طرق في الضفة الغربية.
وبين بن غفير بمنشور له على "تلغرام"، "نحن بحاجة إلى وضع مزيد من الحواجز وإغلاق الطرق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، وعلينا أن نغيّر تصوّرنا".
وجاء تصريح بن غفير في معرض تعليقه على عملية إطلاق نار قرب مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، أسفرت عن مقتل إسرائيلي وإصابة 8 آخرين بجروح متفاوتة، إضاقة إلى مقتل 3 فلسطينيين بدعوى تنفيذ العملية.
وكانت تصريحات مشابهة لبن غفير زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أدّت في الماضي إلى انتقادات دولية.