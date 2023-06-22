سوريا: نرفض ربط تمويل المساعدات الإنسانية بشروط سياسية

وقال علي أحمد، في بيان، خلال المناقشة العامة في الجزء الإنساني من أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي المنعقد حالياً في جنيف: "الجهود التي قامت بها سوريا للارتقاء بالوضع الإنساني للسوريين قد واجهت وما تزال تحديّاتٍ حقيقيةً كان لها أثر كبير في عدم تحقيقِ تقدّم ملموس في الوضع الإنساني حتى اليوم"، وفقاً لجريدة "الوطن" السورية.

وأكد "أهمية وفاء المانحين الدوليين بتعهداتهم، وتوفير التمويل المطلوب لأنشطة الأمم المتحدة وبرامجها، بما يتيح تنفيذ المشاريع المُدرجة ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، والإطار الاستراتيجي للتعاون بين سوريا والأمم المتحدة، وتنشيط عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، ودعم العودة الكريمة والطوعية للمُهجرين إلى وطنهم".

ولفت إلى أنه "في الوقت الذي نُشدّد فيه على سد فجوة التمويل، فإننا نُسجّل رفضنا لعقد مؤتمرات بغياب الدولة المعنية، وربط تمويل المساعدات الإنسانية بشروطٍ سياسيةٍ تتعارض مع مبادئ العمل الإنساني".