السودان.. معارك عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع بالخرطوم بحري

من جهتها، قالت مصادر عسكرية لـ"إرم نيوز"، إن الجيش أدخل متحركا من ولاية نهر النيل إلى معسكر "حطاب" شمال الخرطوم بحري، قبل أن يتحرك منه ليصطدم بقوات الدعم السريع التي تصدت له وتمكنت من أسر جزء من القوة، بينهم قائد ثاني المتحرك.

إلى ذلك بثت حسابات مرتبطة بقوات الدعم السريع بموقع فيسبوك، فيديوهات، توضح استيلاءها على عدد من السيارات القتالية التابعة للجيش، كما أظهرت الفيديوهات عددًا من أسرى الجيش بين يدي مقاتلي الدعم السريع.

وتأتي هذه المعارك بعد ساعات من ترحيب طرفي الصراع العسكري في السودان، بمخرجات قمة دول الجوار السوداني التي انعقدت، الخميس، بالعاصمة المصرية القاهرة، ودعت إلى وقف الحرب.