البرلمان العراقي يباشر قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة
باشر مجلس النواب العراقي، ليل الأحد/الإثنين، قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة، بحضور 198 نائبًا.
وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقي، في بيان، إن "مجلس النواب باشر قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023،2024،2025)".
وعقد مجلس النواب، فجر الإثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.
وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يفتتح أعمال الجلسة رقم (20)، الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية/ الفصل التشريعي الأول".
وأضافت الدائرة في بيانها، أن "عدد الحضور في الجلسة بلغ 198 نائبًا".