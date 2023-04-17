البرلمان العراقي يباشر قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون الموازنة

وعقد مجلس النواب، فجر الإثنين، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس المجلس محمد الحلبوسي.

وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي يفتتح أعمال الجلسة رقم (20)، الدورة الانتخابية الخامسة للسنة التشريعية الثانية/ الفصل التشريعي الأول".

وأضافت الدائرة في بيانها، أن "عدد الحضور في الجلسة بلغ 198 نائبًا".