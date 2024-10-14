غزة.. مقتل 10 بضربات إسرائيلية على مركز توزيع أغذية

قُتل عشرة أشخاص على الأقل، وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين، اليوم الاثنين، جراء ضربات جوية إسرائيلية على مركز لتوزيع المواد الغذائية، في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة، بحسب وكالة "رويترز"، نقلًا عن مسعفين فلسطينيين.

وأشار المسعفون الفلسطينيون، إلى أن من بين القتلى نساء وأطفال.

ومن جهتها، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وقوع غارة إسرائيلية على ساحة مستشفى، أحرقت خيامًا لنازحين وهم نيام في النصيرات، وعاشوا ليلة أخرى من الرعب عاشها سكان القطاع".

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وإلى ذلك، ارتفعت حصيلة القتلى الفلسطينيين، جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إلى 42.2 ألف قتيل، فيما وصل عدد الجرحى إلى قرابة 98.5 ألف، وفق ما أفادت صحة حماس في القطاع الأحد.

وبحسب صحة غزة، فإنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وارتكب الجيش الإسرائيلي، 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 52 قتيلًا، و128 إصابة خلال الـ 24 ساعة ماضية.