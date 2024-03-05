العراق.. قرار قضائي بسجن نائب في البرلمان بتهمة التزوير

وأكد النائب في البرلمان العراقي مصطفى إصدار حكم السجن بحق زميله، إذ قال في بيان نشره عبر منصة إكس: "للأسف تم الحكم على النائب هادي السلامي بالسجن لمدة 6 أشهر مع التنفيذ، بسبب دعوى تشهير تخص السلة الغذائية من قبل وزارة التجارة".

بدورها، قالت وزارة التجارة العراقية، إن محكمة جنح الكرخ المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت اليوم الثلاثاء قرارها بسجن النائب هادي السلامي لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى غرامة مالية، مشيرة إلى أن الحكم جاء وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقي.

وذكرت الوزارة في بيان لها، بأن الحكم جاء بسبب قيام النائب بـ"اصطناع واستخدام محرر مزور نسب إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي، بهدف التشهير والإساءة إلى سمعة الوزارة ورموزها وتضليل الرأي العام من خلال تقديم تلك المحررات المزيفة لجهات حكومية بالإضافة إلى تداولها من خلال وسائل الإعلام".