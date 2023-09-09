اتصال هاتفي بين زيلينسكي ومحمد بن سلمان

أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي.

ووفق "واس"، شكر زيلينسكي ولي العهد السعودي على استضافة المملكة لاجتماع مستشاري الأمن الوطني وممثلي عدد من الدول في مدينة جدة لبحث الأزمة الأوكرانية، ولجهود محمد بن سلمان الشخصية في هذا الشأن.

وأكد ولي العهد السعودي حرص بلاده ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة (الأوكرانية - الروسية) والوصول إلى السلام، ومواصلة الجهود للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.