مسيحيو غزة قلقون على مصير أحبائهم في القطاع

لم يعد خليل صايغ قادرا على النوم أو العيش بشكل طبيعي منذ شهرين، نتيجة شعوره بالخوف والقلق على عائلته في غزة. قبل أيام من عيد الميلاد، تلقى خبر وفاة والده داخل كنيسة نزح إليها.

ويروي صايغ المقيم في الولايات المتحدة لوكالة "فرانس برس" عبر الهاتف "ذهب والداي إلى كنيسة العائلة المقدسة الكاثوليكية. أختي موجودة أيضًا في تلك الكنيسة. أختي الأخرى وزوجها في كنيسة سانت برفيريوس مع أطفالهما الثلاثة، وقد ولد أحدهم خلال الهدنة" التي حصلت في تشرين الثاني/نوفمبر واستمرت أسبوعا.

ويضيف "تلقيت خبر وفاة والدي عن طريق قريب في رام الله (الضفة الغربية) تواصل معه كاهن"، موضحا أن الوفاة حصلت بسبب نقص الرعاية الطبية الملائمة له.

وانهار النظام الصحي في شمال قطاع غزة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

ويشير صايغ (29 عاما) الى أن التواصل نادر للغاية مع أفراد عائلته في ظل انقطاع كبير في الكهرباء والإنترنت والاتصالات منذ بدء الحرب.

ويتابع "لم أتواصل معهم مباشرة منذ أسابيع. ما يحدث عادة هو أن نازحا إلى الكنيسة لديه شريحة هاتف إسرائيلية يتواصل مع أحد ما في الخارج، ويتولى هذا الأخير نقل الخبر. ويخبر بعضنا بعضا أنّ عائلتك بخير".

ويصف خليل الذي يعمل باحثا سياسيا في الولايات المتحدة كيف تمرّ "أيام وأيام من دون أن نسمع أي شيء. نعيش في خوف وشعور بعدم اليقين. لا نعرف إن كانوا على قيد الحياة أم لا، إذا كانوا جياعًا أو يأكلون، إذا كان لديهم إمكانية الوصول إلى الماء أم لا".