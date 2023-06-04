العراق وسوريا يبحثان التصدي لتجارة المخدرات عبر الحدود

وأضاف حسين أن الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين في العراق، الذين يقدر عددهم بنحو 250 ألف شخص، كانت أيضا على جدول المحادثات الثنائية.

ولاقى الرئيس السوري بشار الأسد ترحيبا حارا في القمة العربية الشهر الماضي بعد أن وافقت الدول العربية على إنهاء تعليق عضوية بلاده في الجامعة العربية الذي استمر 12 عاما.