العراق وسوريا يبحثان التصدي لتجارة المخدرات عبر الحدود
قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين إنه ناقش مع نظيره السوري فيصل المقداد سبل المساعدة في القضاء على تهريب المخدرات عبر الحدود المشتركة بين البلدين خلال اجتماع في بغداد اليوم الأحد.
وأوضح حسين في مؤتمر صحفي مشترك مع المقداد الذي وصل إلى العراق أمس السبت، في زيارة تستغرق يومين أن المباحثات بينهما تناولت كيفية العمل المشترك بين العراق وسوريا لمحاربة تجارة وحركة المخدرات. وقال إنه من المعلوم أن العراق ممر لهذه الحركة، ومع الأسف بدأ استهلاك المخدرات في المجتمع العراقي.
وأضاف حسين أن الأزمة الإنسانية للاجئين السوريين في العراق، الذين يقدر عددهم بنحو 250 ألف شخص، كانت أيضا على جدول المحادثات الثنائية.
ولاقى الرئيس السوري بشار الأسد ترحيبا حارا في القمة العربية الشهر الماضي بعد أن وافقت الدول العربية على إنهاء تعليق عضوية بلاده في الجامعة العربية الذي استمر 12 عاما.
وطالبت الدول العربية دمشق بالقضاء على تجارة المخدرات ومنع تهريب المخدرات المصنعة فيها إلى دول المنطقة.
وقال مسؤول حكومي عراقي حضر اجتماعا اليوم الأحد، لكنه لم يرغب في نشر اسمه، لـ"رويترز" إن وزيري خارجية العراق وسوريا ناقشا أيضا "الخطوات المتخذة من قبل سوريا على الأرض" للحد من التجارة غير المشروعة.
وقال حسين إن المقداد سيلتقي خلال زيارته لبغداد أيضا الرئيس العراقي ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى.