اليمن.. مقتل جنديين من "الحزام الأمني" بعبوة ناسفة‎‎ في أبين

قُتل جنديان من قوات الحزام الأمني، اليوم الجمعة، بانفجار عبوة ناسفة استهدف طاقمًا عسكريًا، بمديرية المحفد التابعة لمحافظة أبين جنوب اليمن.

وذكرت مصادر أمنية لـ "إرم نيوز" أن "عبوة ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية، انفجرت في طقم عسكري، في مديرية المحفد، أسفرت عن مقتل ضابط عمليات قوات طوارئ الأحزمة الأمنية نادر النسري، والجندي رياض حسين محمد طالب".

وتقود قوات "الحزام الأمني" منذ أسابيع حملة أمنية واسعة في محافظة أبين، تهدف إلى تطهير ما تبقى من مناطق ومديريات أبين من العناصر الإرهابية وفلولها، مشيرة إلى أنها مستمرة في حملتها في مديرية المحفد والمناطق المجاورة.

من جانب آخر، شهدت محافظة حضرموت شرق اليمن، الجمعة، حادثة تفجير استهدفت مسجدًا، أثناء صلاة الجمعة، وأسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين.

وأكدت مصادر أمنية وشهود عيان، أن 5 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 20 آخرون، إثر انفجار قنبلة يدوية ألقاها مسلح على مسجد "الزيار"، أثناء صلاة الجمعة، في مديرية "يبعث" بحضرموت.

ولفتت المصادر إلى أن الجاني لقي حتفه لاحقًا أثناء محاولة القبض عليه من قبل القوات الأمنية في المديرية.

في ذات الإطار، قُتل مدني وأُصيب 3 آخرون، بينهم طفل، اليوم، إثر قصف شنته طائرة مسيرة تابعة لميليشيات الحوثيين، استهدف مسجدًا في مدينة "حيس" جنوب محافظة الحديدة غرب اليمن.

وذكر المركز الإعلامي لقوات "ألوية العمالقة" الجنوبية، أن "طائرة مسيرة تابعة للحوثيين استهدفت بوابة أحد المساجد في مدينة حيس، عقب صلاة الجمعة، أسفر عن مقتل مواطن مدني وإصابة 3 آخرين بينهم طفل يبلغ من العمر 7 أعوام".

يذكر أن "ألوية العمالقة" كانت قد أعلنت قبل أيام عن إسقاط طائرة مسيرة للحوثيين في محافظة شبوة، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطتها قبل وصولها إلى أهدافها.