العراق يسترد أكثر من 80 مليون دولار من أمواله المسروقة في الخارج

وتبذل الحكومة العراقية جهودا لاستعادة أموال مهربة إلى خارج البلاد، بالتنسيق مع الدول التي هربت إليها الأموال، وكذلك استعادة ملف الأموال المهربة إلى الخارج، بناءً على مكافأة أعلنت عنها أخيرا، وهي طريقة لم تكن تتعامل بها الحكومات السابقة.

يأتي ذلك على أمل أن تصل الحكومة إلى مئات المليارات التي سُرقت من الدوائر والمؤسسات الرسمية، وما جرت تغطيته تحت عناوين المشاريع والاستثمارات والصفقات، علاوة على الاختلاس من الأموال المخصصة لتغذية الوزارات منذ عام 2003، التي قدرتها لجان برلمانية ومراقبون بنحو 450 مليار دولار.